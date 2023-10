Erfolgs-Serie "Only Murders in the Building" bekommt vierte Staffel

Jetzt ist es offiziell: "Only Murders in the Building" geht in die Verlängerung. Wie Disney+ bekannt gegeben hat, soll es eine viertel Staffel der beliebten Comedy-Krimi-Serie geben. Die Nachricht kommt pünktlich zum Finale der dritten Staffel, das Serien-Fans jetzt auf Disney+ sehen können. Darin spielen auch Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (74) sowie Schauspieler Paul Rudd (54) als Special Guests mit.

In den Hauptrollen sind seit Beginn der Serie im August 2021 Steve Martin (77) als Charles Haden-Savage, Martin Short (73) als Oliver Putnam und Selena Gomez (31) als Mabel Mora zu sehen.

Die Serie, die in den USA auf der Streaming-Plattform Hulu zu sehen ist, gehört zu den erfolgreichsten Comedy-Serien der letzten Jahre und wurde unter anderem für die Primetime Emmy Awards und die Golden Globe Awards nominiert.

"Only Murders in the Building" erzählt die Geschichte dreier Nachbarn in einem Apartmenthaus in New York. Sie sind alle True-Crime-Fans. Als ein Bewohner ihres Hauses tot aufgefunden wird, glauben die drei sofort an einen Mord und beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei decken sie allerhand Geheimnisse und skurrile Verschwörungen innerhalb ihres Wohnhauses auf.

In der aktuellen dritten Staffel ermitteln Charles, Oliver und Mabel in einem Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show. Ben Glenroy (Paul Rudd) ist ein Hollywood-Actionstar, dessen Broadway-Debüt durch seinen vorzeitigen Tod zunichte gemacht wird. Mit Hilfe von Co-Star Loretta Durkin (Meryl Streep) stürzt sich das Trio in seinen bisher schwierigsten Fall, während Regisseur Oliver verzweifelt versucht, seine Show wieder auf die Beine zu stellen.

Wann die vierte Staffel starten soll und um welchen Fall sich die Handlung drehen wird, ist noch nicht bekannt.

spot on news