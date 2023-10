Den FC Bayern München plagten Sorgen, vor allem wegen der Situation der drei Innenverteidiger. Matthijs de Ligt fehlt verletzt, nach der Länderspielpause soll der Niederländer wieder dabei sein können. Dayot Upamecano wurde vor dem Bundesliga-Heimspiel der Münchner am Sonntag gegen den SC Freiburg von Schambeinproblemen beeinträchtigt, die aber nicht schwerwiegend sind. Er könne wieder schmerzfrei trainieren, informierte der Verein. Also kein Vertrag für Boateng!

Boateng hatte am Sonntag erstmals wieder beim FC Bayern mittrainiert. Auch an den Folgetagen war der Abwehrspieler an der Säbener Straße im Einsatz. (dpa/jma)