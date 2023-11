Emotionaler Auftritt! Estefania Wollny holt einen ganz besonderen Gast auf die Bühne

„Ich bin auf jeden Fall eine ganz, ganz ganz stolze Mama. Ich hätte nicht gedacht, dass meine kleine Maus das macht. Weil die Celina, jeder kennt sie, ist ja eigentlich sehr zurückhaltend. Aber dann ist sie einfach auf die Bühne und hat gesungen“, freut sich Mama Sylvana nach dem Auftritt ihrer Tochter.

„Ich fand’s wirklich super von ihr, dass sie auch auf die Bühne gekommen ist und das gemacht hat. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie sich nicht traut“, freut sich auch Estefania über ihren spontanes Duett.“Sie hat es wirklich super gemacht.“

Und auch Celina selbst ist nach ihrem Auftritt froh, etwas Bühnenluft geschnuppert zu haben. „War richtig cool auf der Bühne, weil eigentlich bin ich ja richtig schüchtern und deshalb war das mal was anderes.“ Ob die schüchterne 13-Jährige nun später mal in die Fußstapfen ihrer Tante treten will? Wir werden sehen! (jve)