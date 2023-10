Gigi und Can steigen beim „Fame Fighting“ von „BILD“ in den Ring und wollen klären, wer von ihnen der Stärkere ist. Passend dazu findet am Samstag eine Pressekonferenz statt, bei der alle Teilnehmer aufeinandertreffen. Eigentlich sollen hier noch keine Fäuste fliegen, aber es dauert nicht lange, bis sich Gigi und Can ein heftiges Wortgefecht liefern.

Cans Freundin Walentina beobachtet das Geschehen aus dem Publikum heraus und kann schon bald nicht mehr an sich halten. Sie fühlt sich von Gigi beleidigt und macht das lautstark klar. Dann eskaliert die Situation! Walentina wird zusammen mit Can gebeten, die Pressekonferenz zu verlassen. Bleibt abzuwarten, was dieser Streit für den anstehenden Kampf zu bedeuten hat. Was sich genau auf der Pressekonferenz absgespielt hat, zeigt das Video oben.