Auf dem Weg ins Krankenhaus folgte der Herzinfarkt. Der Eishockey-Spieler musste erstmals reanimiert werden. Wie groß seine Liebe zum Eishockey ist, beweist die beschriebene Szene aus dem Krankenwagen. Seine erste Frage an den zuständigen Arzt soll gewesen sein: „Kann ich wieder Eishockey spielen?”



Lese-Tipp: Alicia Andrich ist so stolz auf ihren Robert - „Lässt sich eigentlich gar nicht in Worte fassen“

Doch leider kam es noch schlimmer. Vier Tage später erleidet der 31-Jährige dann auch noch einen Herzstillstand im Krankenhaus. Bis heute sei unklar, wie lange Anians Herz dabei nicht geschlagen habe. Eine zweite Reanimation rettete sein Leben. „Erneut kämpfte sich Anian durch, leidet seither aber an den gravierenden Folgen. Seit Mitte Januar ist der Goalie nicht mehr ansprechbar“.