"Einzigartige Herausforderung": Wie zeigt "The Crown" Dianas Tod?

Die Beziehung von Prinzessin Diana (1961-1997) zu Dodi Al-Fayed (1955-1997) ist einer der neuen Handlungsstränge von "The Crown", auf die Netflix vor der sechsten Staffel mit einer Reihe von Bildern anspielt. Die neuen Folgen (ab 16. November) der Royal-Serie behandeln dem Streamingdienst zufolge das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005. Erste Eindrücke davon veröffentlichte Netflix nun unter anderem via Instagram.

Eines der Bilder zeigt Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) im bunten Badeanzug, wie sie nachdenklich in die Ferne blickend an der Reling der Luxusyacht der Al-Fayeds lehnt. Weiter zeigt der Streamingdienst Diana als glückliche Mutter mit ihren beiden Söhnen. Und Diana gemeinsam mit Dodi (Khalid Abdalla, 41) in einer Limousine, möglicherweise ehe sie in den Tod rasen. Diana und ihr Partner starben am 31. August 1997, als ihr Auto in einem Tunnel in Paris verunglückte.

Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki erklärte in einer Mitteilung von Netflix: "Es ist eine wirklich einzigartige Herausforderung für einen Schauspieler, diese speziellen Zeitgeschehnisse zu porträtieren." Sie habe sich auf Peter Morgans (60) Drehbuch "mit all den Emotionen verlassen". Die Schauspielerin, die schon in Staffel fünf als Diana zu sehen war, fügte hinzu: "Seine feinfühlige Interpretation macht für mich total Sinn. Denn die Ereignisse sind offensichtlich verheerend und belastend."

Die neuen Folgen von "The Crown" thematisieren neben dem Umgang mit dem tragischen Tod der Prinzessin und dessen Folgen auch das goldene Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. (Imelda Staunton, 67) sowie die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West, 54) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams, 55). Zudem steht ein neues, junges Paar im Mittelpunkt des Interesses der Öffentlichkeit: Prinz William (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy).

Imelda Staunton sagt zur sechsten Staffel: "Ich lebe schon lange mit der Rolle der Königin Elisabeth II. und ich fühle mich in dieser Staffel noch wohler, sie zu spielen. Ich liebe ihre Ruhe und ihre Fähigkeit, sich nicht von all dem aus der Bahn werfen zu lassen, was um sie herum - ihr ganzes Leben lang - geschehen sein muss."

Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen: Ab 16. November veröffentlicht Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember die abschließenden Folgen fünf bis zehn.

