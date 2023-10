Ein Fernstudium – ist das was für mich? Die Checkliste

Sie sind aktuell oder in naher Zukunft arbeitslos, in Kurzarbeit oder Elternzeit und haben Zeit und Lust, sich weiterzubilden, möchten aber an Ihrem Wohnort bleiben? Oder Sie wollten immer schon studieren? Ihnen ist es nicht so wichtig, Kommilitonen und Dozenten persönlich zu treffen? Dann könnte ein Fernstudium, unter Umständen auch in Teilzeit, eine gute Lösung für Sie sein. Schließlich kann man so studieren, selbst wenn man weit weg von der nächsten Universitätsstadt lebt. Aber Sie sollten sich gut überlegen, ob sich die Investition lohnt. Denn kostenlos ist kein Studium, und in der Zeit, in der man büffelt, verdient man kein Geld.