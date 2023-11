Ed Sheeran in Spendierlaune: Seine Unterhosen kommen unter den Hammer

Ed Sheeran (32) gibt für den guten Zweck seine letzten Hemden - und Unterhosen her. Der Sänger versteigert zugunsten des East Anglia's Children's Hospices (EACH) 445 seiner Kleidungsstücke. Die Auktion startet am 16. November auf der eBay-Seite des Kinderkrankenhauses.

Unter den Objekten befinden sich laut britischen Medien 149 Unterhosen. Die Hälfte davon soll der Superstar getragen haben. Außerdem unter anderem im Angebot: 20 Pullover, 11 Hosen, 14 Mützen und 73 Paar Socken. Dazu packte der Songwriter noch Fanartikel seines Lieblingsfußballvereins Ipswich Town.

Gewaschen oder gebügelt wurde offenbar keines der Kleidungsstücke. Sie werden so belassen, wie Ed Sheeran sie abgeliefert hat. Er gab sie bei einem Shop von EACH in Framlingham in Suffolk ab, wo er aufgewachsen ist.

Die Auktion findet in drei Abschnitten statt. Los geht es am 16. November, weitere Zeitfenster sind der 26. November und der 3. Dezember. An diesen Terminen werden 186 Stücke versteigert. 239 folgen im nächsten Jahr. 20 Teile bleiben zurück, sie sollen für die Eröffnungen weiterer EACH-Shops bereitstehen. Das Startgebot für jedes Stück beträgt 9,99 britische Pfund (etwa 11 Euro).

Ed Sheeran unterstützt East Anglia's Children's Hospices seit 2014. In jenem Jahr ging schon einmal eine Versteigerung über die Bühne. Sie brachte 1.500 Pfund (etwa 1.700 Euro) für den guten Zweck ein. Damals wurden aber nur 17 Stücke versteigert. Das teuerste Objekt war ein Onesie für 300 Pfund (etwa 343 Euro).

spot on news