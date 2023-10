Düsseldorf ist jetzt NFL-Hauptstadt

Die NFL setzt noch einen drauf und kleidet zwei Straßenbahnen bald ganz im NFL-Look. Auch beim vergangenen Rosenmontags-Umzug war die NFL mit einem Wagen vertreten.

Dass American Football längst in Deutschland angekommen ist, zeigte unter anderem der Ansturm auf die Spiele, die in Deutschland ausgetragen werden. Fast drei Millionen Menschen hatten versucht, Karten für ein Spiel in Frankfurt Mitte November zu bekommen.

Der NFL-Markt in Deutschland ist riesig: Etwa 18 Millionen Fans gebe es in Deutschland, 3,6 Millionen von ihnen seien sehr aktiv – so Steinforth.