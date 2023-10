Drachen basteln leichtgemacht – DIY für Spaß im Wind

Weiter geht es beim Drachen basteln mit dem Bespannen. Spannen Sie die Paketschnur so um das Grundgerüst herum, dass die Schnur jeweils in den Kerben der Kanthölzer liegt. Ziehen Sie die Schnur an jedem Kantholzende stramm und knoten Sie sie am Ende zu.

Schneiden Sie den Stoff zurecht: Legen Sie dafür das Drachen Grundgerüst auf den Stoff und zeichnen mit einem Stift die Umrisse nach. Sie sollten neben den Hölzern jeweils eine Handbreit dazugeben, damit der Stoff am Ende noch um die Schnur geschlagen werden kann. Schneiden Sie den Stoff jetzt aus. An den Ecken schneiden Sie jeweils ein kleines Dreieck, mit Öffnung nach außen aus, damit Sie den Stoff an den Ecken besser einschlagen können.

Geben Sie etwas Kleber auf die Kante des Holzes und kleben den Stoff so auf das Gerüst, dass die Schnur ummantelt wird.