Es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Als letzten Schliff für den Klamottenladen, den sie in der Türkei eröffnen will, hat Silvia Wollny extra ein Duplikat ihrer geheiligten Prinzessin-Diana-Vitrine anfertigen lassen. „Damit ich mich hier auch etwas heimisch fühle, weil … ja, sonst fehlt mir das“, erklärt sie diese Gedenkstätte ihres großen Vorbildes. Silvia ist absoluter Fan der am 31. August 1997 in Paris tödlich verunglückten Ikone.

Wer kennt sie auch nicht, Prinzessin Diana (†36), die Königin der Herzen, Englands Rose? Die Antwort auf diese Frage kriegt Silvia Wollny (58) jetzt knallhart aufgetischt - unerwartet und im allerengsten Familienkreis.

