Die Promis sind sich schnell einig: Ja, es könnte durchaus sein, dass Anna-Carina ihr Image wichtiger ist, als die Wahrheit. Und tatsächlich: Damit liegen sie gleich doppelt richtig. Denn erstens ist die These korrekt – über die Hälfte der Kandidaten hat die Frage mit ‘Ja’ beantwortet.

Und zweitens stimmt Anna-Carina Woitschack der Behauptung auch noch zu! Sie erklärt: „Das ist ganz logisch, dass die Gruppe denkt, dass mein Image mir in diesem Spiel wichtiger ist als die Wahrheit. Weil im Endeffekt… Hier wird so viel gelogen, dass mir mein Image mir wichtiger ist in dem Fall.“