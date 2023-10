Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich (44) und NFL-Footballern nahm DFB-Star Robin Gosens (29) noch vor dem ersten Training am Dienstag an einer Charity-Aktion der Stiftung Nationalmannschaft in Foxborough teil.

Herzhaft und sichtlich bewegt packte der Außenverteidiger von Champions-League-Teilnehmer Union Berlin gemeinsam mit Football-Star Raekwon McMillan (27), dem Linebacker der New England Patriots, beim Verladen der Hilfspakete für Obdachlose in einen Lieferwagen mit an.

Lese-Tipp: Neue Liebe nach der Scheidung, ein Hang zu Action und zwei schwere Schicksalsschläge – so tickt Julian Nagelsmann