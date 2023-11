Der Kult-Kobold aus den 80ern ist zurück: Das ist unser Pumuckl auf RTL+

Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Meister Eders Neffe Florian Eder (Florian Brückner) die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München, das sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert hat.

Kaum verändert hat sich dagegen die Seele von „Pumuckl“: Behutsam und liebevoll wurde die Figur von Pumuckl modernisiert. Vor allem die Stimme dürfte die großen und kleinen Fans begeistern: Denn gespielt wird der Kobold mit dem roten Haar von Kabarettist Maximilian Schafroth. Sein Schauspiel und seine Stimme sind die Vorlage für die Animation des Kobolds.