Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger ist gestorben

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger (1923-2023) ist tot. Der Nobelpreisträger, der in Deutschland geboren wurde, starb am Mittwoch (29. November) in seinem Haus in Connecticut im Alter von 100 Jahren. Das teilte seine Beratungsfirma Kissinger Associates mit. Er soll bei einer privaten Feier im Familienkreis beigesetzt werden. Eine Gedenkfeier soll später in New York stattfinden.