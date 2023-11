Das haben wir während der Black Week gekauft

Auf die Zara-Deals haben wir natürlich auch enorm hingefiebert am Black Friday. Es gab 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Obwohl wir direkt am Donnerstagabend 20 Uhr in der App waren und unsere gewünschten Artikel bereits in den Warenkorb gelegt hatten, haben wir trotzdem nicht alles bekommen, was wir wollten. Das ist sehr schade, aber dennoch konnten wir zwei Schnäppchen machen. Dazu gehört dieser schöne Mantel, der zugegeben eher was für den Übergang ist aber das war uns egal. Wir haben für ihn nur 29,7 Euro anstatt 49,95 Euro bezahlt.

Und bevor ihr jetzt traurig werdet: Es gibt diesen Mantel immer noch in verschiedenen Farben bei Zara zum Black-Friday-Preis! Wie ihr seht, gibt es den 40-Prozent-Rabatt bei Zara auch noch weiterhin auf viele Produkte. Bei einigen wurde der Rabatt aber bereits wieder entfernt.