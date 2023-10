Daniel Aminati gratuliert seiner krebskranken Frau zum Jubiläum

Der TV-Moderator Daniel Aminati (50) hat seiner krebskranken Ehefrau Patrice (29) auf seinem offiziellen Instagram-Account zu ihrem gemeinsamen Jahrestag gratuliert. Am Donnerstag, dem 26. Oktober, postete er ein Foto der beiden in der spanischen Metropole Barcelona. Dazu schrieb er: "Heute vor genau fünf Jahren habe ich diese wunderbare Frau kennengelernt". Als kleinen Spaß setzte er den ironischen Hashtag "five years a slave" (zu Deutsch "seit fünf Jahren ein Sklave") und platzierte außerdem einen lächelnden Smiley dahinter. "Auf weitere 50 Jahre", beendete Aminati seinen Post.