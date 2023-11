Cristiano Ronaldo redet Schiri eigenen Elfmeter aus

In der asiatischen Champions League trifft CR7-Klub Al-Nassr auf Persepolis aus dem Iran. Die Bedeutung der Begegnung ist groß, so geht es um das direkte Ticket für die KO-Phase, das nur an den Erstplatzierten der Gruppe geht. Schon in der 17. Minute der Schock für die arabischen Hausherren, Ali Lajami fliegt vom Platz. Aber dann zeigt Schiedsrichter Ma Ning nach einem vermeintlichen Foul an Ronaldo auf den Punkt. Eine riesige Chance, um in Führung zu gehen, oder?

Sofort reklamieren die Gegner – und Ronaldo schließt sich ihnen an! Der fünffache Weltfußballer winkt per Fingerzeig ab, erklärt dem Unparteiischen, es sei kein Foulspiel an ihm gewesen. Eine großartige Aktion. Respekt!