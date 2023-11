Corona-Langzeitfolgen sind oft Kopfsache – Interview mit Chefarzt aus Essen

Die Zahl ist völlig übertrieben und falsch, sagt ein Chefarzt aus Essen: "Alle Patienten oder fast alle Patientinnen und Patienten, die wir jetzt sehen in unserer Ambulanz, die haben keine nachweisbaren pathologischen Organbefunde. So sehr man sie auch auf den Kopf stellt, Bilder macht, Blutuntersuchungen, Nervenwasser-Untersuchungen. Alles normal. Und da liegt schon nahe, dass hier Psychosomatische Aspekte eine Rolle spielen, also die Psyche der wichtigste Auslöser bei diesen Patienten ist“, so Prof. Christoph Kleinschnitz.