„Welche Frau freut sich nicht über neue Schuhe?“ – Julia hat kein Problem damit, dass es sich bei ihren neuen Tretern nicht um Designer-Pumps, sondern eher um einen Klassiker auf dem Schuhmarkt handelt: Milchbauer André hat ihr wie versprochen ein Paar nagelneue Gummistiefel besorgt. Und die soll seine Hofdame auch gleich anziehen bevor es in den Kuhstall geht. Gesagt, getan. Julia freut sich: Die Stiefel passen perfekt. Beim zweiten Fuß gerät die 29-Jährige allerdings kurz aus dem Tritt, gerät ins Schlingern, verliert ihren Schuh und landet auf dem Allerwertesten.

Gut, dass Prinz André auch hier sofort zur Stelle ist. Der Milchbauer hilft seiner Auserwählten nicht nur in den Stiefel, sondern auch wieder auf die Beine. „Der André hat auch das wieder super charmant gemacht“, strahlt Julia in den Armen ihres Romeos. „Das war halt mein Cinderella-Moment mit dem zweiten Stiefel, der noch fehlte.“



Wir sagen mal so: Bei Prince Charming André und seiner Cinderella Julia stehen bei „Bauer sucht Frau“ spätestens nach dieser märchenhaften Aktion alle Zeichen auf Happy End.