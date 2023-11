Christoph Daum und Angelica Camm-Daum: „Jede Sekunde wird kostbar"

23 Jahre Liebe, 16 Jahre Ehe – Christoph Daum und Angelica Camm-Daum sind ein eingespieltes Team. Und die beiden leben das Versprechen, dass sie sich damals vor dem Traualtar gegeben haben: In guten wie in schlechten Tagen. Durch die Krebserkranung der Fußball-Legende ist das Paar in den vergangenen Monaten noch enger zusammengewachsen.

„Wir hatten automatisch mehr Kontakt, ich bin nicht mehr alleine gereist. Angelica wurde Teil meines Körpers, meiner Gefühlswelt. Mein Leben war aus den Fugen geraten. Aber bei ihr muss ich nicht stark sein“, verrät Christoph nun in einem gemeinsamen Interview mit dem Magazin Bunte. Die Musical-Sängerin ist viel mehr als nur eine emotionale Stütze für den Ex-Kicker, der 22 Chemos hinter sich hat. „Sie fuhr mich in die Onkologie, weil ich nicht mehr fahrtüchtig war, sie wurde zu meiner Krankenschwester, die mich auch spritzte. Sie ist mein Schutzengel, das wird ja schon in ihrem Namen deutlich.“