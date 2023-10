Christoph Daum steht kurz vor seinem runden Geburtstag. Am 24. Oktober wird der ehemalige Fußball-Trainer 70 Jahre alt. Dass er seinen Ehrentag feiern kann, ist nicht selbstverständlich. Daum kämpft gegen Lungenkrebs und lag zuletzt in New York im Koma.

Mittlerweile hat er 22 Chemotherapien hinter sich, ist sichtlich gezeichnet. Doch so klischeehaft es auch klingen mag, Daum war und ist ein Kämpfer. Sein Leben war nie langweilig. Deswegen wird aktuell eine Dokumentation über sein bewegtes Leben gedreht. Sein Gesundheitszustand wird darin natürlich ebenfalls thematisiert.

„Im Moment sieht es sehr sehr gut aus. Die Krebszellen haben sich zurückgebildet. Wir sind optimistisch und zuversichtlich“, berichtet Daum. Deswegen plant er auch schon das große Weihnachtsfest mit seiner Frau, Kindern und Enkelkindern. „Im Augenblick tendieren wir dazu, dass wir gemeinsam nach Österreich fahren. (...) bis dahin plane ich.“