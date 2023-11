Chris Pratt wird im "The Garfield Movie" zum Kult-Kater

Ausgerechnet an einem Montag hat Sony Pictures Entertainment den ersten Trailer zu "The Garfield Movie" veröffentlicht. Dabei weiß doch jeder, dass Kult-Kater Garfield nicht gut auf Montage zu sprechen ist. In dem Clip zum kommenden Animationsfilm gibt es für Garfield nicht nur seine Leibspeise Lasagne und reichlich Anderes zu futtern - er muss sich auch baden lassen und trifft auf seinen Vater, die Straßenkatze Vic.