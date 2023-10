Cheyenne Ochsenknecht im Klinsch mit Veganern

„Es gibt viele gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten“, meint Cheyenne Ochsenknecht im Gespräch mit Bild. „Es spricht aber auch vieles dafür, beim Steak auf Top-Qualität zu achten. Ich wünsche mir mehr Respekt für uns und unsere Arbeit. Die vermisse ich bei manchen Veganern leider. Ich kritisiere doch auch niemanden, der Tofu-Schnitzel lieber mag.“

Anfeindungen lässt das Paar nicht auf sich sitzen! „Wann immer wir für unseren Beruf kritisiert werden, lade ich diejenigen ein, sich bei uns am Hof zu überzeugen, dass es den Tieren gut geht“, stellt Nino klar. Und weiter: „Deshalb versenden wir unser Fleisch auch ungern, man muss es sich in der Regel am Hof abholen. Doch unsere Argumente werden oft nicht gehört.“

Für Nico steht fest: „Unsere Gesellschaft wird niemals auf Fleisch verzichten, daher wäre es sinnvoll, einfach nur gute Qualität zu erzeugen. Meiner Meinung nach sollte Fleisch das teuerste Nahrungsmittel überhaupt sein.“