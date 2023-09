Charlize Theron ist eine absolute Vollblut-Mama. In einem Interview mit der Daily Mail verriet sie einst: „Mutter zu sein ist bisher das Einzige in meinem Leben, das alle Vorstellungen, die ich hatte, sogar noch übertrifft!“ Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie ihre beiden Kinder Jackson und August (7) seit ihrer Adoption vor der Öffentlichkeit schützt. Doch nun hat die Oscar-Preisträgerin eine Ausnahme gemacht und ihren ältesten Spross zu einem der wohl coolsten Events mitgenommen, an der ein junges Mädchen wohl teilnehmen kann.

Bei der diesjährigen Paris Fashion Week staunten die anwesenden Paparazzi nicht schlecht, als Charlize Theron plötzlich mit ihrer elfjährigen Tochter Jackson im Schlepptau bei der Dior-Show auftauchte. In der heißbegehrten Front Row, der ersten Reihe einer Modenschau, nahm das hübsche Mutter-Tochter-Duo Platz und schaute sich angeregt die Styles der Luxus-Marke auf dem Laufsteg an.