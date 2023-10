"Centennial Ball": Fürst Albert tanzt, doch die Fürstin fehlt

Hingegen nahmen Alberts Ehefrau, Fürstin Charlène (45), und die beiden gemeinsamen Kinder, die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques (8), an der Veranstaltung am Samstagabend im Casino von Monte Carlo nicht teil. Charlène feuerte stattdessen ihre Lieblings-Rugby-Mannschaft aus ihrer Heimat Südafrika im Stade de France in Paris an. Bilder davon zeigt unter anderem "Paris Match".

Die Vertreterinnen und Vertreter der monegassischen Fürstenfamilie strahlten aber auch ohne sie bei dem Familienfest. Während Albert und Louis in eleganten dunklen Smokings mit schwarzen Fliegen erschienen, waren die Damen von Kopf bis Fuß in Glitzer gehüllt - Stephanie und Marie in hellen Cremetönen, Camille in der Trendfarbe Flieder.

Wie "Point de Vue" weiter berichtet, kamen die 140 Gäste des Banketts in den Genuss eines von Richard Rubbini zusammengestellten Sechs-Gänge-Menüs. Dazu wurde Wein aus den Kellern des Hôtel de Paris serviert. Nach dem Dinner ging es weiter zur After-Party in der Oper von Monte Carlo. Der Ort soll bis zum Abend geheim gehalten worden sein. Während die Festgäste durchtanzten, wurden sie von der in London lebenden Sängerin Leona Lewis (38) unterhalten.

Wie der Palast zudem auf Instagram mitteilte, wurden "an diesem Abend, der im Atrium des Casino de Monte-Carlo stattfand, auch Spenden für den Verein 'Fight Aids Monaco' gesammelt, der 2004 von Prinzessin Stéphanie gegründet wurde". Bei einer Wohltätigkeitsauktion kamen in diesem Sinne fünf Gemälde unter den Hammer kamen.

Fürst Albert und Fürstin Charlène sind seit zwölf Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Ihren letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie Anfang des Monats, als sie zusammen mit seiner Nichte Charlotte Casiraghi (37) ein neues Boot für die monegassische Seepolizei zu Wasser ließen. Das eingeweihte "Saint Georges Shuttle" ist das neueste Mitglied der Polizeiflotte. Es erreicht eine Geschwindigkeit von 45 Knoten und wird für Seenotrettungen und andere Einsätze eingesetzt werden.

spot on news