Bye-bye, Amerika? Cher droht mit Ausreise bei Trump-Wiederwahl

Im November 2024 steht in den USA die nächste Präsidentschaftswahl ins Haus. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (77) hat bereits angekündigt, wieder für das Amt im Weißen Haus kandidieren zu wollen. Das bereitet Sängerin Cher (77) große Sorgen, wie sie jetzt in einem aktuellen Interview mit dem "Guardian" verraten hat. Im Gespräch äußerte sie zum wiederholten Mal Kritik an Trump und kündigte an, das Land zu verlassen, sollte es zu einer Wiederwahl des umstrittenen Republikaners kommen.