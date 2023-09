So verpönt die Buffalos auch sind – im Herbst 2023 sind die klobigen Sneaker und Boots wieder mächtig im Trend. Die hohen Botten sind sowohl in dunklen als auch hellen Farben gern gesehen. Wer sich an den Herbsttrend noch nicht wagen mag, kann sich an dezenten Chunky Sneakern oder Stiefeln ausprobieren – der Effekt ist ein ähnlicher. Mit Buffalo-Boots wird der Herbst 2023 aber zu einer High-Fashion-Show der 90er-Jahre. Und das feiern wir!