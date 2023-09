Angesprochen darauf, ob sich Bruce bewusst darüber sei, was mit ihm passiere, offenbart sie, dass dies „schwer zu wissen“ sei. Jedoch habe die Diagnose ihr persönlich weitergeholfen: „Ich denke, es war ein Segen und ein Fluch zugleich. Endlich zu verstehen, was los ist, sodass ich es akzeptieren kann.“ Bereits zuvor war eine Aphasie-Erkrankung bei dem Schauspieler diagnostiziert worden, auf welche die genaue Diagnose Frontotemporaler Demenz folgte.

Die Frau des „Stirb Langsam“-Stars offenbart weiter: „Es passieren so viele schöne Dinge in unserem Leben. Es ist einfach sehr wichtig für mich, von der Trauer und dem Kummer aufzublicken, damit ich sehen kann, was um uns herum geschieht.“ Der demenzkranke Vater gebe seinen Kindern „Liebe, Geduld, Unverwüstlichkeit, so viel“. Emma ist sich sicher: „Sie lernen dabei so viel - wie man sich kümmert und liebt, und das ist eine schöne Sache inmitten der Traurigkeit.“

Es scheint, als verliere sie trotz der Umstände nicht den Mut. (ean)