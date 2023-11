Wie die Daily Mail erfahren haben will, soll Jamie Lynn Spears zum diesjährigen Line-up von „I’m A Celebrity Get Me Out Of Here“ gehören – der UK-Version von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Das britische Dschungelcamp startet bereits in zwei Wochen. Die Produzenten sollen darauf setzen, dass Jamie Lynn, die in den USA als Schauspielerin arbeitet, am Lagerfeuer über ihre berühmte Schwester auspackt.

2022 hatten sie mit Mike Tindall, dem Mann der Queen-Enkelin Zara, bereits einen Glücksgriff in Sachen Klatsch gemacht. Der ehemalige Rugby-Profi plauderte im Dschungel zum Fremdschämen schön aus dem royalen Nähkästchen.