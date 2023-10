Aber warum griff die Sängerin überhaupt zu Drogen? Auch wenn es für diese Sachen keinen legitimen Grund gibt, so musste Britney ganz schön viel einstecken. Die jahrelange Vormundschaft ihres Vaters, die Scheidungen, der Sorgerechtsstreit, das Wegnehmen ihrer Kinder, Verluste – und immer wieder, Zweifel. Zweifel an ihrer Person. Kein Rückhalt. Keine Unterstützung. „Meine Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, ich wäre nicht gut oder hätte etwas verbrochen, obwohl ich mich so bemühte. Überhaupt, das hat meine Familie immer gemacht – mich behandelt, als wäre ich ein schlechter Mensch“, offenbart Britney in ihrer Biografie. Und damit nicht genug. Auch die ständige Kontrolle macht der Sängerin zu schaffen: „Als ich anfing, meine Meinung zu sagen und auch meine Eltern ein wenig zu kritisieren – sie waren weiß Gott nicht perfekt –, gefiel ihnen das gar nicht. Trotzdem hatten sie emotional immer noch jede Menge Macht über mich.“ Und letzten Endes kämpfte sie nach der Geburt ihrer Söhne mit postnatalen Depressionen.

Nicht das erste Mal, dass sie mit ihrer mentalen Gesundheit kämpft. Britney war oft in Behandlung und wurde auch – gegen ihren Willen – eingewiesen. Doch diese Erfahrung ließ die „Gimme more“-Interpretin komplett zweifeln: „Jahrelang hatte ich das Antidepressivum Prozac genommen, aber im Krankenhaus setzten sie es auf einen Schlag ab und gaben mir stattdessen Lithium, ein gefährliches Suchtmittel, das ich weder einnehmen wollte noch brauchte und das einen extrem träge macht. Mein Zeitgefühl veränderte sich und ich war richtig desorientiert. Unter dem Einfluss von Lithium wusste ich manchmal nicht mal mehr, wo ich war oder wer ich war. Mein Gehirn funktionierte nicht mehr normal. Dabei war mir sehr wohl bewusst, dass meiner Großmutter Jean in Mandeville Lithium verschrieben worden war, kurz bevor sie sich das Leben nahm. Auf einmal taten sie und die anderen so, als wäre ich eine echte Bedrohung. Und das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber es ist die Wahrheit: Ich dachte wirklich, sie wollten mich umbringen.“

Puh, bleibt nur zu hoffen, dass die Sängerin heute ohne Aufputschmittel klarkommt.