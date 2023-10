BR Fernsehen ändert zum Tod von Elmar Wepper kurzfristig TV-Programm

Zum Tod von Elmar Wepper (1944-2023), der im Alter von 79 Jahren verstorben ist, ändert der Bayerische Rundfunk sein TV- und Hörfunkprogramm. Am Dienstag zeigt das BR Fernsehen nachts mehrere Sendungen mit dem jüngeren Bruder von Fritz Wepper (82).

"Der Bayerische Rundfunk trauert um einen großen, bayerischen Volksschauspieler und um einen von Fans und wie Weggefährten geschätzten Menschen", wird Björn Wilhelm (48), BR-Programmdirektor Kultur, in einer Pressemitteilung zitiert. "Elmar Wepper war bis aufs engste mit dem Bayerischen Rundfunk verbunden, jede Sendeminute mit ihm war ein Gewinn. [...] Der Verlust von Elmar Wepper schmerzt uns sehr. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen."

Los geht es am heutigen 31. Oktober um 22:00 Uhr. Zunächst wird der Fernsehfilm "Der Traum vom Süden" aus dem Jahr 2004 ausgestrahlt, in dem Wepper unter anderem an der Seite von Gila von Weitershausen (79) und Monika Peitsch (86) spielt.

Im Anschluss zeigt der Sender ab 23:30 Uhr eine Wiederholung von "Gipfeltreffen - Werner Schmidbauer trifft Elmar Wepper". Wepper war der erste Gast des leidenschaftlichen Bergwanderers in dem Format. Der verstorbene Schauspieler erzählt während des Weges zum Gipfel des Mitterbergs bei Bad Feilnbach unter anderem aus seiner Kindheit und Jugend sowie von seinem Bruder.

In der Nacht auf Mittwoch geht es um 00:15 Uhr weiter mit "Köpfe in Bayern - Die fabelhaften Wepperboys". Das Porträt aus dem Jahr 2009 wirft einen Blick auf die Leben und Karrieren der Schauspielerbrüder.

Einen kurzen Nachruf zum Tod Weppers finden Fans bereits in der ARD-Mediathek. Und im Hörfunk sendet der Bayerische Rundfunk am Mittwoch ebenfalls zwei Formate mit Wepper. Ab 16:05 Uhr läuft auf Bayern 2 "Eins zu Eins. Der Talk" und ab 19:00 Uhr auf Bayern 1 "Die Blaue Couch". Beide Gespräche mit dem Schauspieler stammen aus dem Jahr 2018.

Am 4. November sind ab 21:45 Uhr zudem im BR Fernsehen die beiden ersten Folgen der Serie "Irgendwie und Sowieso" aus den 1980er Jahren zu sehen. Wepper spielt hier unter anderem an der Seite von Ottfried Fischer (69).

