DAS ist Laura zu hoch!



Man könnte meinen, in Ackerwirt Stephan und seine Hofdame Laura hat sich bereits das nächste Traumpaar bei „Bauer sucht Frau“ gefunden. Die beiden sind ein super Team, verstehen sich blendend und lachen viel zusammen. Doch bei einer wichtigen Aufgabe in Stephans Arbeitsleben vergeht seiner Auserwählten plötzlich der Spaß. Laura verfällt beim Mähdreschen in „blanke Panik“. Das Gerät ist ihr viel zu hoch! Oben im Video sehen Sie, wie der Frohnatur plötzlich buchstäblich das Lachen aus dem Gesicht fällt.



