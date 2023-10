Beziehung auf Probe bei „Unter uns“: Wie ticken Carina Koller und Jess Maura in Liebes-Dingen?

Liebe geht ihre ganz eigenen Wege – auch bei „Unter uns“! In der Schillerallee sind die Schmetterlinge unterwegs und die scheinen zwischen Cecilia (Carina Koller) und Paula (Jess Maura) regelrecht Purzelbäume zu schlagen. Die beiden Frauen wollen es langsam angehen lassen und austesten, was genau das da zwischen ihnen ist. Für uns ein guter Grund, die beiden Frauen mal zu fragen, wie sie in Sachen Liebe so ticken. Warum sie sich dabei ganz schnell einig sind, zeigt das Video.