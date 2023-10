"Beckham"-Doku führt Netflix-Charts an

David Beckham (48) kann sich über einen Erfolg für seine Netflix-Doku "Beckham" freuen. Die vierteilige Mini-Serie führt die weltweiten Netflix-Charts für englischsprachige Serienproduktionen an und konnte in ihrer Debütwoche mit 12,4 Millionen Zuschauern an der Spitze der Liste punkten. Staffel vier der Coming-of-Age-Serie "Sex Education" blieb auf dem zweiten Platz (6,6 Millionen Zuschauer), während Staffel fünf des Datingformats "Love Is Blind" auf Platz drei landete (3,7 Millionen Zuschauer).