Halemba war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die AfD hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass einer ihrer Abgeordneten per Haftbefehl gesucht werde, ohne allerdings den Namen zu nennen. „Gegen einen neu in den Bayerischen Landtag gewählten Abgeordneten der AfD ist ein Haftbefehl erlassen worden“, teilte sie lediglich mit. Dieser solle „aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden“, behauptet die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner.

Lesen Sie auch: Verfassungsschutz darf AfD in Bayern beobachten

Abgeordnete genießen grundsätzlich Immunität. Diese beginnt aber erst mit der konstituierenden Sitzung des Landtags. Der 22 Jahre alte Halemba wäre der jüngste Politiker im bayerischen Parlament, dass sich am Montag konstituieren will. Ob der Haftbefehl gegen ihn bis dahin vollstreckt werden kann, ist nicht absehbar.