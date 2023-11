Der Milchbauer aus der belgischen Eifel leitet den Betrieb in dritter Generation. Das Besondere: Er lebt alleine auf dem Hof. Schon in sehr jungen Jahren war für Patrick klar, dass er irgendwann das Zepter in die Hand nehmen und die Führung übernehmen würde. Und das tut er mit voller Überzeugung: „Ohne Leidenschaft, keine Landwirtschaft“, sagt der Bauer über sich und seine Berufung. Er schätzt vor allem die Abwechslung – die Arbeit mit den Tieren oder diversen Maschinen macht ihm gleichviel Spaß.

In seiner Freizeit treibt Patrick gerne Sport. Egal ob Mountainbiking oder Skifahren, der 1.80 m große Landwirt ist gerne in der Natur. Aber es muss nicht immer nur Bewegung sein, ab und zu geht Patrick auch gerne mal feiern. Er beschreibt sich selbst als lebensfreudig, spontan und kompromissbereit.