„Ich habe mich nicht verliebt – und ich glaube, ich werde mich auch nicht mehr verlieben.“ Carolin ist froh, dass sie das endlich aussprechen kann. Hofherr Lukas ist nämlich nicht der Mann ihres Herzens. Die beiden haben sich in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit bei „Bauer sucht Frau“ zwar bestens verstanden, aber der aufmerksame Zuschauer hat schnell gemerkt, dass da kein Funke übergesprungen ist. Das stellen auch Carolin und Lukas bei ihrem klärenden Gespräch fest. „Ich habe so das Gefühl, dass das mehr so in die freundschaftliche Richtung geht. Das Kribbeln fehlt“, gesteht Lukas. Bäuerin Carolin sieht das genauso.



Logischerweise ist Lukas enttäuscht und auch ein wenig traurig. Er ist mit gewissen Hoffnungen und Erwartungen nach Hessen gereist – schließlich war er DER eine aus vier Männern, den sich Carolin beim Scheunenfest als Hofherren ausgesucht hat. Es hat zwar nicht für die große Liebe gereicht, doch auch ohne Schmetterlinge im Bauch hatte er eine „gute Zeit“ und geht mit „einem positiven Gefühl“ nach Hause. Man kann eben nichts erzwingen. Da sind sich die beiden einig. Pferdewirtin Carolin drückt es so aus: „Ich bin tatsächlich nicht traurig, dass es nicht gefunkt hat … der Lukas ist ein super netter Kerl, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht.“