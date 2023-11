Dietrich-Max-Helmut versprüht gute Laune. Jeden Tag fährt er mit den Pferden zu verschiedenen Wiesen in der Nachbarschaft, er auf dem Fahrrad, die Pferde an der langen Leine. Wenn man ihn nach den Gründen für sein Hobby fragt, gerät er schnell ins Schwärmen: „Ich liebe die Arbeit mit Tieren, ihre Dankbarkeit und Zuneigung. Erfolge, die wir haben dann bei Turnieren, ist das I-Tüpfelchen dann. Es gibt nichts, was ich nicht mag.“ Mit seinem Ponysportverein hat er sogar etwas ganz besonderes erreicht und steht im „Guinnesbuch der Rekorde“, weil sie mit einem 28-Spänner im Zweierglied gefahren sind.