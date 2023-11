"Barbenheimer" geplant: Mix aus "Barbie" und "Oppenheimer"

Der erfolgreiche B-Movie-Ikone Charles Band (71) arbeitet an der Low-Budget-Komödie "Barbenheimer". Das meldet "The Hollywood Reporter". Band macht demnach keinen Hehl daraus, dass sein kommender Film - über eine Wissenschaftlerpuppe in Dolltopia, die versucht, die Menschheit mit einer Atombombe auszulöschen - ein schamloser Versuch ist, vom Erfolg der Kinohits dieses Sommers, "Barbie" und "Oppenheimer", zu profitieren. "Es ist 100 Prozent wahr", sagt er dem Branchenmagazin.