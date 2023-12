Als Max in der fünften „Bachelor in Paradise“-Folge (hier auf RTL+ streamen) erfährt, dass Kandidatin Tami Adela vor ihm „gewarnt“ hat, kriegt er zu viel. Er bricht erst in Tränen aus, schlägt dann sein Cocktail-Glas weg und flippt in der Küche nochmal richtig aus. Die Situation belastet ihn: „Jeder redet mich einfach so schlecht hier, sodass Adela jetzt anfängt zu zweifeln!“ Die Schweizerin ist ihm wirklich ans Herz gewachsen und der „Bachelor in Paradise“-Kandidat meint es ernst mit ihr. Max’ Angst, dass Adela sich von den anderen beeinflussen lässt, ist daher groß…

