One last time verkündet Moderatorin Sophia Thomalla: „Alle Matches sind eingeloggt“. Doch es scheint sich nicht jeder so sicher zu sein, wie Stratege Steffen. Er hat alle Matching-Nights rekonstruiert und ermittelt mit dieser Taktik die Auflösung des Spiels. Realitysternchen Kim Virgina ist das nicht geheuer und gibt zu: „Ich bin mir da nicht 1000 Prozent sicher, muss ich zugeben“. Doch am Ende hat sich alles gelohnt: jede Träne, jeder Streit, jeder Kuss, einfach alles! Alle 10 Lichter leuchten im Finale von „Are You The One? - Realitystars in Love".

Riesenfreude bei den Paaren. Was aus Jenny und Danilo oder Kim und Mike geworden ist, sehen wir beim großen Wiedersehen von „Are you the One? – Reality Stars in Love“ auf RTL+.