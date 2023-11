Yeliz und Sidar bei „Make Love, Fake Love" und Sidar bei „Are You the One?"

Na, erkannt? Dieser junge Mann hat bereits um Yeliz Kocs Herz gekämpft, in der diesjährigen „Make Love, Fake Love“-Staffel. Sidar Sahin landete leider nur in der Friendzone, ging dafür aber mit mehreren Bromances nach Hause. Darunter unter anderem Fabio Manuel Knez, welcher in der diesjährigen „Are you the One? – Realitystars in Love“-Staffel zu sehen war. Dort lernte er auch seine jetzige Herzensdame Darya Strelnikova kennen. Na, dann kann Fabio seinem Kumpel Sidar ja einige Tipps geben, wie man bei AYTO das Geld und die Liebe mit nach Hause nimmt.

Ihnen kommt Sidar nicht bekannt vor?