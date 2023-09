Antonia Hemmer: „Von der Psyche her war in letzter Zeit alles zu viel für mich“

„Ihr habt mir geschrieben, ob alles in Ordnung ist. Es ist alles gut, ich habe einfach mal ein paar Tage wieder für mich gebraucht“, spricht der Reality-TV-Star in ihre Handykamera zu den Instagram-Followern. Denen war aufgefallen, dass es in den letzten Woche ruhig um die Ex von „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer wurde.

„Es ist so, dass ich müde vom Kopf her bin. Körperlich geht es mir sehr gut, aber von der Psyche her war in letzter Zeit alles zu viel für mich.“ Deswegen habe sie sich zurückgezogen, sich bei niemandem gemeldet, die Dinge mit sich ausgemacht.

„Jeder hat halt irgendwie seine Päckchen mit sich zu tragen, will deswegen gar nicht so viel rumheulen“, nimmt sie mutmaßlichen Hatern den Wind aus den Segeln.