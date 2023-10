Sogar eine Art Tatort-Skizze malt Anne für ihre Fans, um die Problematik zu zeigen. „So wurde meines gestochen. Also, die zweite Kugel ist so im Vorhof drin, die andere an der Warze direkt.“ Für Anne sieht das irgendwie falsch aus. Follower raten ihr, den „Stab einfach hin und her zu schieben“, doch sie betont: „Da ist nichts zum Schieben!“ Das Piercing sei durch die Brustwarze, aber auch die Haut gestochen und einfach „schief“.

Ihr Fazit: „Ich bin ja selber schuld, dass ich sowas auf einem Event mache lasse!“ (csp)