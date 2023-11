Ein Semester lang studierte Günther Jauch also Jura in Berlin. Doch dann wurde sein eigentlicher Traum wahr: Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Journalistenschule in München. Und nach dem erfolgreichen Abschluss ging er in der Medienwelt einen Schritt nach dem anderen.

Mittlerweile ist Günther Jauch schon seit unglaublichen 24 Jahren als Quizmaster bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen. Wann er hier einen Schlussstrich ziehen würde, verrät er ebenfalls bei „Baywatch Berlin“. Die 200. Folge können Sie sich hier anhören: