Amazon Prime Day: Heizthermostat-Starterset zum Bestpreis

Heizthermostate helfen beim effizienten Heizen zu Hause. Jetzt gibt es sie am Amazon Prime Day zum Bestpreis!

Es wird langsam wieder kalt draußen und bald wird auch die Heizung wieder regelmäßig aufgedreht. Damit so sparsam wie nur möglich geheizt wird, lohnt sich die Anschaffung eines Heizkörperthermostats. Am Amazon Prime Day gibt es jetzt ein Wi-Fi Starter Kit V3+ mit drei Thermostaten von Tado zum absoluten Bestpreis. Aber was können die Geräte überhaupt?