"Alles nur blödes Gelaber": Oli Pocher stichelt erneut gegen Amira

Erst am Freitag ging die erste Folge von Oliver Pochers (45) neuem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (40) online. Einen TV-Auftritt bei RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (59) im Rahmen des in Deutschland ausgetragenen NFL-Spiels am Sonntag (5. November) in Frankfurt hat der Comedian und verlassene Ehemann nun genutzt, um erstmals ausführlich im Fernsehen gegen Ex-Partnerin Amira Pocher (31) auszuteilen.