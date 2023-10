Alles aus am Ballermann? Mia Julia bedankt sich bei Fans - unter Tränen

Lese-Tipp: Begleitung Mia JuliaVom Ballermann-Sternchen zum Star?

„Und ich danke euch so sehr, dass ihr mir zeigt, dass ich okay so wie ich bin. Dass ich nicht zweifeln sollte an mir. Dass ich mich nicht verstecken sollte. Und dass es okay ist, wenn man anders ist.“

Das Ergebniss: Applaus! Was für ein toller Moment – und ein wundervolles Saisonende. (msu)