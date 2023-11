AirPods Max: Drei günstige Alternativen sind gehörig gut

Was haben die Apple AirPods Max* eigentlich so drauf? Die Over-Ear-Bügelkopfhörer treten in fünf verschiedenen Pastell-Designs mit ovalen Hörmuscheln in Erscheinung. In den Apple-Modellen ist der H1-Chip verbaut, der für spezielle Funktionen wie 3D-Audio und Headtracking zuständig ist. Die High-End-Kopfhörer kommen mit Noise Cancelling und Transparenzmodus. Neben der Geräuschunterdrückung weiß in den Tests auch der Tragekomfort zu überzeugen. Chip.de sagt zwar, dass die Muscheln recht eng am Kopf sitzen, trotzdem aber nicht unangenehm werden. Mit einer Akkulaufzeit von 22 Stunden schlagen die AirPods Max die kleinen Stöpsel von Apple.

Gewicht: 384,8 Gramm

384,8 Gramm Konnektivität: Bluetooth

Bluetooth Features: 3D-Audio, Steuerung am Ohrhörer oder Siri, aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, mit SmartCase

3D-Audio, Steuerung am Ohrhörer oder Siri, aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, mit SmartCase Akkulaufzeit: bis zu 20 Stunden